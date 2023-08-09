لافيينا إف سي يضم هذا الثنائي استعدادا للمحترفين

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، فى التعاقد مع الثنائي أحمد صبري واللاعب أحمد سعد، استعدادا للموسم الجديد بدوري المحترفين .



وقد تم الحصول علي الاستغناء الخاص باللاعب أحمد صبري مدافع أيسر مواليد ٢٠٠١ من نادي الزمالك فى حضور الكابتن وائل حبيب، المدير الرياضى لنادى لاڤيينا ،وكذلك حصل نادي لافيينا علي الاستغناء الخاص باللاعب أحمد سعد ظهير أيمن مواليد ٩٨ من فريق ديروط

وكانت قد نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، فى التعاقد مع عبد الرحمن أسامة وشهرته “جادو”، ظهير أيسر مالية كفر الزيات، مواليد 1999.

وكانت قد نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، فى التعاقد مع موهبة الصعيد الجديدة لاعب الوسط المهاجم محمد أشرف وشهرته أشرف بن شرقى، مواليد 2000.