وزير الري: مصر تسخر خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسفراء “محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية والدكتور عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، وصلاح حليمة وعلي الحفني والدكتور محمد حجازى أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية”.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر والدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، كما تم استعراض أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.

وصرح الدكتور سويلم، أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الإقتصادي وضمان الإزدهار بالقارة الأفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الأفريقية ، مع استعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة.

وتابع أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لإستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية ، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتى جنوب السودان والكونغو الديموقراطية .

وأضاف أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لخدمة قضايا المياه فى أفريقيا فى الوقت الذى تواجه فيه القارة الأفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم .

كما يتواصل التنسيق المشترك مع مختلف الدول الأفريقية للتأكيد على دعمها للمبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الأفريقية.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، و السفير محمد رفيق خليل المستشار السياسي للوزير، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل .

IMG-20230809-WA0059