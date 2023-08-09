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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. النفط يهبط عالميا.. و روسيا تسقط طائرتين هاجمتا موسكو

صدى البلد

مجدّداً..كوفيد يُرعبُ بريطانيا

النفط يهبط بفعل بيانات صينية تذكي مخاوف حيال الطلب

روسيا تسقط مسيّرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

بلينكن يجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

 

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية، اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة عكاظ أن عاد شبح فايروس كورونا الجديد، الذي يسبب الرعب لبريطانيا مجدداً، بعد هدنة استغرقت طويلاً.

أعلنت وكالة الأمن الصحي الحكومية البريطانية أمس، أن الإصابات الجديدة آخذة في التزايد، وأن حالة من كل سبع حالات جديدة في أرجاء المملكة المتحدة تعزى إلى متحورة جديدة أطلق عليها «إيريس».

وشدد الوكالة على أن عمليات التنويم في المشافي جراء تلك الإصابات ضئيلة جداً. وأضافت، أنها لم تلحظ أية زيادة في حالات التنويم في وحدات العناية الفائقة.

وكان المسؤولون الصحيون البريطانيون، أعربوا عن قلقهم حيال المتحورة «إيريس» في يوليو 2023، بعدما أضحت المتحورة الثانية الأكثر تفشياً في بريطانيا.

وأفادت صحيفة الرياض بتراجع أسعار النفط، وجاء فيها أن تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية.

وطغي ذلك  على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، حسبما نقلت رويترز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتا أو 0.2 بالمئة، وكان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من موسكو، إحداهما قرب مطار رئيسي إلى الجنوب من العاصمة والأخرى إلى الغرب منها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها نقله رويترز: "أُحبطت محاولة من جانب النظام في كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة موسكو". وأضافت: "دمرت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين".

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن إحدى الطائرتين جرى إسقاطها قرب دوموديدوفو، حيث يقع واحد من أكبر المطارات الدولية الروسية، والأخرى قرب طريق مينسك السريع.

ونقلت نفس الصحيفة أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم  للتأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم وأسرته.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أنها لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها، لافتًا إلى أن واشنطن أوضحت في وقت سابق أنها واقعية جدا أيضا.

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