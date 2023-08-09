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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يناقش 28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن المجلس الأعلى للتخطيط أو ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، ستناقش اليوم الأبعاء،  28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت وسائل الإعلام ، أنه تم تقديم مخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في مستوطنة ارئيل المقامة على أراضى محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

من جانبها، قالت حركة "السلام الآن" إن الحكومة الإسرائيلية تشجع المزيد من خطط البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك البناء في "آرييل الغربية"، ما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.

ولفتت إلى "أن مخطط 175 وحدة سكنية في "آرئيل غرب" ليس مجرد توسيع لمستوطنة آرييل بمئات الوحدات السكنية. إنها مستوطنة جديدة مصممة لإغلاق بلدة سلفيت الفلسطينية ومنع بشكل فعال تطوير الفضاء الفلسطيني في المنطقة. ومن المتوقع أن تصل خطة "آرييل غرب" إلى آلاف الوحدات السكنية".

وقالت: "حتى الآن وافق المجلس الأعلى للتخطيط على 12855 وحدة سكنية إضافة إلى 182 وحدة سكنية، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة سكنية".

وأضافت: "في مستوطنة "ألون موريه" تم تقديم مخطط اعتماد 6 وحدات ومبان عامة، وبالإضافة إلى ذلك، في مستوطنة "ألفي منشيه"، يجري تقديم خطة للموافقة على وحدة سكنية واحدة ".

وأضافت: "تعزز هذه المخططات الثلاثة مجتمعة ما مجموعه 182 وحدة سكنية".

وأشارت إلى انه "تتعلق بقية الخطط التي ستتم مناقشتها بإعادة تقسيم الأراضي وارتفاع المباني للهياكل القائمة أو المخططات المعتمدة، مع تعزيز بعض المباني العامة والمناطق التجارية".

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