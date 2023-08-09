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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تمنح تونس أكثر من 300 مليون يورو

صدى البلد

وقعت الشركة التونسية للكهرباء وشركة تشغيل الكهرباء الإيطالية "تيرنا"، اتفاقية منحة مع المفوضية الأوروبية بقيمة 307 ملايين يورو لدعم تمويل مشروع ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا.

وأفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، بمناسبة توقيعه الاتفاقية، بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال أفريقيا، حسبما نقلت “موازييك”.

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ووفقا لبيان صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن هذه المرة الأولى التي يخصص فيها صندوق "مرفق التواصل الأوروبي" أموالا لمشروع بنية تحتية تشارك فيه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة.

 وباعتبار أهميته، فقد خصصت المفوضية الأوروبية لهذا المشروع أكثر من نصف الميزانية المتاحة في إطار دعوة تقديم العروض لسنة 2022.

 

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