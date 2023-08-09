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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تعلن مصرع 41 شخصا في غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبدوسا

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة الأنباء الإيطالية بغرق 41 شخصا في غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبدوسا.

وكان قد لقي 11 مهاجرا مصرعهم وفقد 44 آخرين، بسبب غرق قاربهم قرب مدينة صفاقس التونسية، ما بين يومي 5 و6 أغسطس الجاري.

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وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن جميع المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتعد مدينة صفاقس التونسية السحاحلية هي مركز الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لأنها أقرب نقطة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي يقصدها المهاجرين المغادرين تونس في قوارب.


وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إن "سبع جثث جديدة انتشلت مساء الأحد"، إضافة إلى الجثث الأربع التي تم العثور عليها سابقا، مؤكدا أن "البحث مستمر" ، ولم يتم إنقاذ سوى مهاجرين على متن قارب وعلى متنه 57 شخصا.

 

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