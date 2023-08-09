إسرائيل تبرئ 5 نساء متهمات بالتجسس لصالح إيران

برأت المحكمة المركزية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 نساء إسرائيليات اتهمتهن دائرة الأمن العام الإسرائيلية خلال عام 2022 بالتجسس لصالح إيران، وأدينت واحدة فقط من الخمس بتهمة مخففة للاتصال بوكيل أجنبي.

وذكرت المحكمة الإسرائيلية أنه لم تكن هناك نية من جانب النساء للإضرار بأمن إسرائيل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وانفجرت القضية عندما ادعى الشاباك أنه كشف وإحباط آلية تجنيد إيرانية لنساء إسرائيليات من أصل فارسي من خلال نقل معلومات إلى وكالة إيرانية مقابل أجر.

وأضافت المحكمة في ملخص الحكم أن: النساء لم يتصرفن بوعي في أي مرحلة.

وأكدت: "لا يوجد خلاف لأن بداية العلاقة بين المتهمين مع الشخص الذي يُزعم أنه عميل أجنبي ، كانت بدون معرفة هويته ، وبالتأكيد ليس بقصد إقامة اتصال مع عميل أجنبي ، وبالتأكيد ليس بقصد الإضرار بأمن الدولة ".

بالإضافة إلى ذلك، قرر القضاة أن دوافع المرأة شخصية وليست بالضرورة لأغراض تداول المعلومات مقابل المال ، كما اقترح الشاباك.

وفقًا للحكم ، وقعت النساء ضحية للاحتيال: "رامبود (عميل المخابرات الإيرانية الذي اتصل بهم) استغل ذلك بحكمته ، وأقام علاقة طويلة معهم ، وبحنكة كبيرة وبطريقة استغلالية استطاع تفعيلها لحاجاته".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تمت إدانة واحد فقط من المتهمين الخمسة، بسبب جريمة مخففة للغاية تتمثل في الاتصال بوكيل أجنبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة المعنية عملت في قاعة المدينة في وسط البلاد ، وشاركت المرأة المعلومات مع رامبود الذي دفعها لمشاركة صور مكان عملها ومبنى مجلس المدينة نفسه ، ثم أقنعتها لاحقًا بإنشاء نادٍ. للنساء من بلاد فارس في المدينة ووافقت على طلباته ، وبالتالي تمت إدانتها بالجريمة.