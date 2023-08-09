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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قيادة السيارة ببطء في هذه الأماكن يعرضك للغرامة| تفاصيل

قيادة السيارة ببطيء
قيادة السيارة ببطيء في هذه الأماكن يعرضك للغرامة

قانون المرور هو الذى ينظم عمل وتحرك السيارات سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، أن هناك ما يصل الي مليون و 600 ألف مواطن يموتون سنويا بسبب حوادث الطرق، ويتعرض ما يصل الي 30 مليون شخص أخرين للعجز وعدم القدرة علي التحرك نتيجة التعرض لحوادث وتجاوز السرع المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور .

 قيادة السيارة ببطيء في هذه الأماكن يعرضك للغرامة

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وينص قانون المرور حسب المادة 75 من قانون المرور إلي أنه يتم حبس من يخالف قواعد المرور المطبقة لمدة تزيد عن 3 شهور ، ويقوم الشخص الواقع عليه المخالفة بدفع غرامة أيضا تتراوح قيمتها من 100 الي 1000 جنيه .

 قيادة السيارة ببطيء في هذه الأماكن يعرضك للغرامة

بالإضافة إلي أن المادة 74 من قانون المرور تنص أيضا على معاقبة من يتعمد السير بالسيارة بسرعات أقل من الحد الأدنى علي الطرق والمحاور والكباري .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الأماكن التي تعرض بها الأشخاص الي مخالفات مرور اذا قاموا بقيادة سياراتهم بسرعات أقل من المحددة .

 قيادة السيارة ببطيء في هذه الأماكن يعرضك للغرامة

1- السير ببطيء علي الكباري يعرضك   لمخالفة يصل قيمتها الي 100 وترتفع لتصل إلى  1000 جنيه، ويمكن التصالح بها .

2- توقف السيارة علي الكباري يعرضك الي المخالفة يصل قيمتها الي 100 وترتفع لتصل الي 1000 جنيه، ويمكن التصالح بها .

3- تعمد السير ببطيء شديد عند الصعود إلي الكباري يعرضك الي المخالفة يصل قيمتها الي 100 وترتفع لتصل الي 1000 جنيه، ويمكن التصالح بها .

 

قانون المرور داخل المدينة الطرق السريعة منظمة الصحة العالمية المادة 75 من قانون المرور قواعد المرور

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