لاعبو الكاراتيه بـ نادي رويال يحصدون 30 ميدالية في بطولة القاهرة

حصد لاعبو الكاراتيه لنادي رويال الرياضي على ٣٠ ميداليه متنوعة فى بطولة القاهرة(كاتا وكوموتيه) التى نظمتها منطقة القاهرة للكاراتيه فى الصالة المغطاة رقم(١) باستاد القاهرة الدولى بمشاركة ما يقرب من 5000 لاعب ولاعبة من مختلف اندية مصر خلال الفترة من ٣الى ٥ اغسطسس ٢٠٢٣، حيث حقق ابطال الكاتا 4 ميداليات ذهبيه و 8 ميداليات فضيه و 15 ميدالية برونزيه على النحو التالى:

فى الكاتا فردى:

٤ ذهبيات لكل من :سامر حسام الدين فاروق، مريم الوليد حسين، يوسف محمود التهامي، نردين تامر عبد العظيم.

٨ فضيات لكل من : مازن عبدالله، عبد الرحمن محمود، احمد محمد قادوس، سما الوليد حسين،عهد علاء عز الدين فؤاد، انس حازم محمد، اسلام تامر السيد،ريماس حسن زكى.

١٥برونزية لكل من : يحيي علاء ناصر،

حمزه محمد شعبان،ادم احمد نبيل، اسر اسلام صلاح،ياسين احمد بهاء،

علي حازم محمد، مالك احمد بهاء، ايسل تامر عبد العظيم، جودي مدحت فتحي، نوران احمد السيد ، بيسان حازم محمد، ريتال حسن زكى، فريده اسلام صلاح ،رقيه محمد مصطفى، ندي الوليد حسين.

وفى الكوموتيه ٣ ميداليات برونزية لكل من:نردين تامر عبد العظيم،جنى منصور ، عهد علاء.

ويقود الفريق كمال السويسى المدير الفنى يعاونه مدربى الكاتا والكومتيه كل من كل: رمضان صلاح ،حسن عكاشة، احمد عصام،احمد الدهشان، مصطفى عبد الوهاب،فتحى السيد