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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إقامة محطة للهيدروجين الأخضر في مصر سيعزز مكانتها في السوق العالمية

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتحركات الحكومة نحو التحول للهيدروحين الأخضر من خلال إقامة محطة عملاقة في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق العديد من المزايا، أبرزها تقليل تكاليف الاستيراد والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة.

وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا سيعزز الاستقلال الاقتصادي ويحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود، علاوة على أنها ستعزز مكانة مصر في السوق العالمية كمنتجين ومصدرين للطاقة المستدامة.

 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وروبرتس لودافيكس، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، واللواء محمد مصطفى، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

عامر الشوربجي الحكومة مصطفى مدبولي

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