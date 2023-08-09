الزمالك يقترب من بدء معسكر إعداد خارجي لفريق الكرة الأول| تفاصيل

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إدارة النادي، وبالتنسيق مع إدارة الكرة، تدرس فكرة إقامة معسكر إعداد خارجي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لتوفير أفضل أجواء للفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد؛ من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما، عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني للفريق الأبيض، عودة الزمالك للتدريبات، يوم 25 أغسطس الجاري؛ استعدادا للموسم الجديد.