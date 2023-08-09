بيان عاجل من روسيا بشأن احتمالات الحرب بين دول إيكواس والنيجر

قال أليكسي زايتسيف، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من غير المرجح أن يساعد في تطبيع الوضع في البلاد والمنطقة بشكل عام.

وأشار زايتسيف إلى أنه يعتقد أن التدخل العسكري من قبل المجموعة إيكواس في دولة ذات سيادة لن يساهم في تحقيق سلام دائم في النيجر واستقرار الوضع في المنطقة الفرعية بشكل عام.

وأضاف: "نود أن نشير إلى أن الدول المجاورة للنيجر، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو وتشاد والجزائر، ردت بشكل سلبي على هذا السيناريو"، لافتا إلى أن روسيا تتوقع أن "يتم التوصل إلى قرار من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية".

وفي وقت سابق ، ذكرت وسائل إعلانية أن الإيكواس قد تفوض ما يصل إلى 25000 جندي لغزو محتمل للنيجر من أجل إعادة رئيس البلاد محمد بازوم إلى السلطة.

وقال التقرير أن خطط القيادة العسكرية للايكواس تنص على قوة قوامها 25 الف جندى على أن ترسل نيجيريا أكبر قوة.