من 500 إلى 670 جنيها.. لهيب الأسعار يصل الكتب الخارجية |إيه الحكاية

تجددت مشكلة كل عام والتي تتعلق أحيانا بارتفاع تكاليف المدارس الخاصة أو تكاليف المستلزمات المدرسية أو الدروس الخصوصية، وكانت أخر الأزمات هي أزمة الكتب المدرسية الخارجية، التي يستعين بها الطلبة لزيادة التحصيل وتقوية مهاراتهم.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

واستنكر عدد كبير من أولياء الأمور على السوشيال ميديا، ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، حيث تصدر "كتاب الأضواء" موقع التدوينات القصير تويتر، بعد مزاعم عن وصول سعر كتاب الأضواء للغة العربية "ثانوية عامة" إلى 670 جنيها، وكتاب الامتحان إلى 500 جنيه.

وحول ارتفاع الكتب الخارجية، قال أحد المعلمين أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب يقومون برفع أسعار الكتب، ليحققوا العديد من المكاسب، وارجع البعض الآخر هذ الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الورق، خاصة أن مصر دولة مستوردة للورق، وهناك أزمة تتعلق الاستيراد من الخارج بسبب فارق العملة.

ويأتي ذلك في الوقت التي استعدت فيه المكتبات لعرض الكتب الخارجية، لمختلف الصفوف الدراسية، ضمن الاستعدادات للفصل الدراسى الجديد 2024 الجديد، حيث تشهد أسعار الكتب الخارجية 2024 ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الموسم الدراسي مقارنة بالعام الماضي، والذي يمثل عبئًا واضحًا علي ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجي أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من الطلاب فى جميع الصفوف، نظرا لأساليبها فى العرض والأسلوب

ويبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن أسعار الكتب الخارجية، والتى يعتمد عليها الطلاب طوال فترة العام الدراسى بجانب الكتب المدرسية، متسائلين عن أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام.

تتعامل وكأنها سلع ترفيهية

وحول ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية، قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقا، أن أسعار الكتب الخارجية تشهد ارتفاعًا ملحوظا هذا الموسم الدراسي مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وأوضح جابر- خلال تصريحات خاصة له أن ارتفاعات أسعار الكتب الخارجية ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وأيضا زيادة أسعار ورق الطبع المستخدم في طباعة الكتب الخارجية.

وأشار جابر إلى أنه يتم استيراد ورق الطبع من الخارج لافتا إلى أن هذا النوع من الورق شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتعاملات العام الماضي لتصل إلى 100٪.

ولفت إلى أن سعر الطن يصل قرابة 33 ألف جنيه بينما كان يصل العام الماضي إلى 18 ألف جنيه وبالتالي فهذا يؤثر على تكلفة المنتج النهائى وهو طباعة الكتب الخارجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومن جانبه، تحدث بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، عن أزمة زيادة أسعار الكتب الخارجية، وأسبابها.

وقال رضا- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، معقبًا: "هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر ونقص في الدولار".

الدروس الخصوصية السبب

وأوضاف رضا، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية بدأ منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

وأكد رضا أن هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، لافتًا إلى أن الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معين تطبع كتاب معين يلزم الطالب بشرائه.

وتابع: "الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على أي معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية".

والجدير بالذكر، أن الطلاب يلجأون إلى استخدام الكتب الخارجية بدلا من المدرسية على الرغم من زيادة أسعارها، ودور النشر هي التي تحدد أسعار الكتب الخارجية وفقا لأسعار التكلفة، كما أن الأسعار لا تخضع لفكرة العرض والطلب في السوق.

وأسعار الكتب الخارجية ارتفعت منذ الثلث الأخير من العام الماضي، والإقبال على شراء الكتب الخارجية مستمر بالتزامن مع استمرار الدروس الخصوصية حيث تعتمد المراكز والدروس الخصوصية بشكل كلي على الكتب الخارجية.

ويطلب المدرس نوع كتاب خارجي معين من الطلاب، بالغرم من أن ما يتواجد في الكتب الخارجية هو نفس المنهج الموجود في الكتاب المدرسي.