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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية؛ حيث أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 36 شركة قطاع خاص على مستوى 9 محافظات لشغل 2387 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر  أغسطس  2023  الجاري.

شاهد الفيديو:

ويقدم موقع صدى البلد، شروط الحصول على تلك الوظائف والأوراق المطلوبة، وموعد ومكان التقديم، والاعداد المتاحة للتوظيف.

فرص عمل جديدة ،متوفرة في 9 محافظات، هي :-

القاهرة، والشرقية ، وبورسعيد ، ودمياط ، والفيوم ،وأسيوط، والمنوفية ، والمنيا ، والوادي الجديد.

التخصصات جاءت كالتالي: أخصائي تمويل، ومعلمون جميع التخصصات  ، وخدمة عملاء ، ومهندسو جودة وميكانيكا وميكاترونكس ، ومحاسبون ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات ، ومشرفو إنتاج ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

شاهد الفيديو:

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