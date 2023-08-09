عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خلال ساعات.. هيونداي تطلق سانتا FE 2024

سانتا FE موديل 2024
سانتا FE موديل 2024

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سياراتها الجديدة سانتا FE موديل 2024 ، وسيتم رفع النقاب عن طراز سانتا FE الجديد غدا الخميس الموافق 10 أغسطس من الشهر الجاري ، وذلك يعتبر الإعلان العالمي الأول للسيارة ، وتنتمي سانتا FE الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

سيارة سانتا FE موديل 2024

أوفربرايس على هيونداي توسان الجيل الجديد

انخفاض في أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي أكسنت RB بالسوق المصري

سيارة سانتا FE موديل 2024

- مواصفات سانتا FE الـ SUV

زودت سيارة سانتا FE موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات التكنولوجية منها زخارف غير تقليدية في وحدات الإضاءة على شكل حرف H ، شاشة كبيرة أمام السائق لمجموعة العدادات الرقمية، وشاشة أخرى لنظام المعلومات والترفيه تم تثبيتها بمنتصف التابلوه الأمامي .

سيارة سانتا FE موديل 2024

بالإضافة إلى أن سيارة سانتا FE يتواجد بها أيضا فتحات تهوية بين الشاشة، وأدوات تحكم مختلفة بالسيارة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ، وراديو، ومنصات شحن الهاتف اللاسلكي في الكونسول الوسطي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأسفل ، وحوامل أكواب أمامية .

- محرك سانتا FE الجديدة

مقصورة سيارة سانتا FE موديل 2024

وتظهر سيارة سانتا FE موديل 2024 بعلامات  "2.5T" و "HTRAC"، وهي التي تكشف عن وجود محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو بسيارة هيونداي الجديدة، متصل بشاحن تيربو، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

سانتا FE الـ SUV سانتا FE الجديد سانتا FE موديل 2024 مواصفات سانتا FE موديل 2024 مميزات سانتا FE موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

موضوعات متعلقة

شاهد.. أسعار ومواصفات رينيجيد أرخص سيارة دفع رباعي من جيب في مصر

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

ساوايست DX5 الكروس أوفر تباع بدون أوفر برايس | صور

فرصة للشباب.. لادا كابورليه بـ 75 ألف جنيه| صور

مرسيدس وسيات.. سيارات شبابية مستعملة بـ 110 ألف جنيه

تحت 700 ألف جنيه.. سيارات كروس أوفر صينية بمصر | صور

كاديلاك اسكاليد اي كيو 2025 تظهر خلال فيديو تشويقي.. شاهد

سعر بورشه 911 موديل 2024 في السعودية .. صور

ترشيحاتنا

مفيد ولا مضر؟ .. فيسبوك يؤثر على صحتك العقلية

غضب في الكونجرس الأمريكي بسبب قرار إدارة بايدن الجديد بشأن أوكرانيا

النيابة الإدارية تشكل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار عقار مغاغة

الحكومة توافق على مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

مجلس الوزراء يعتمد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

فيديو

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ