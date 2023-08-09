خلال ساعات.. هيونداي تطلق سانتا FE 2024

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سياراتها الجديدة سانتا FE موديل 2024 ، وسيتم رفع النقاب عن طراز سانتا FE الجديد غدا الخميس الموافق 10 أغسطس من الشهر الجاري ، وذلك يعتبر الإعلان العالمي الأول للسيارة ، وتنتمي سانتا FE الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

سيارة سانتا FE موديل 2024

سيارة سانتا FE موديل 2024

- مواصفات سانتا FE الـ SUV

زودت سيارة سانتا FE موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات التكنولوجية منها زخارف غير تقليدية في وحدات الإضاءة على شكل حرف H ، شاشة كبيرة أمام السائق لمجموعة العدادات الرقمية، وشاشة أخرى لنظام المعلومات والترفيه تم تثبيتها بمنتصف التابلوه الأمامي .

سيارة سانتا FE موديل 2024

بالإضافة إلى أن سيارة سانتا FE يتواجد بها أيضا فتحات تهوية بين الشاشة، وأدوات تحكم مختلفة بالسيارة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ، وراديو، ومنصات شحن الهاتف اللاسلكي في الكونسول الوسطي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأسفل ، وحوامل أكواب أمامية .

- محرك سانتا FE الجديدة

مقصورة سيارة سانتا FE موديل 2024

وتظهر سيارة سانتا FE موديل 2024 بعلامات "2.5T" و "HTRAC"، وهي التي تكشف عن وجود محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو بسيارة هيونداي الجديدة، متصل بشاحن تيربو، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي للعجلات .