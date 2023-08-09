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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشاطئية يختتم مشاركته في بطولة بيلاروسيا أمام أذربيجان اليوم

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

يختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى اليوم فى تمام الثالثة والنصف ظهرا مبارياته في بطولة بيلاروسيا الودية أمام أذربيجان.

وحقق منتخب الشاطئية الفوز على ثلاث منتخبات هى عمان وأوزبكستان والامارات وخسر مباراة وحيدة أمام روسيا.

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منتخب الشاطئية يستعد لدورة البحر المتوسط 

أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب الشاطئية أن المشاركة فى البطولة كان الهدف منه تجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل انطلاق بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى ستقام فى اليونان الشهر المقبل والاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة فى اللعبة استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة.

وتضم قائمة منتخب الشاطئية كلا من زيزو الصباح وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت وحسام باولو. 
ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشاطئية كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى و الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.

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