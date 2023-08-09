بدلا من الدولار.. بوتين يصدر مرسوما باعتماد الروبل الروسي لبيع الصادرات الزراعية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار، في إطار التخلي عن العملة الأمريكية.

وذكرت روسيا اليوم أنه تم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أمس الثلاثاء، ويتضمن إجراءات خاصة تتعلق بعقود تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وبناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية.

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 1 نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم.

وفي وقت سابق، أشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي فكتوريا أبرامتشينكو، إلى أن المرسوم سيسهم في تسهيل دخول الدول الصديقة سوق الأغذية الروسية وسيحمي المصدرين الروس والدول الصديقة من أثر العقوبات.