إجراءات جديدة لـ تشغيل الأطفال في القانون الجديد

تضمن قانون العمل الجديد، عدة إجراءات لتشغيل الأطفال ، لاسيما بعد غياب الرقابة والتفتيش على عمالة الأطفال في الأعمال والصناعات الخطرة .



في هذا الصدد ، اشترط القانون على أن يتخلل مدة عمل الأطفال المقدرة بـ 6 ساعات فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة بحيث لا تقل مجموعة عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات الإدارية بأسماء الأطفال الموجودين لديه، والأعمال المكلفين بها.

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وحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي أو بلوغهم 14 سنة أيهما أكبر، كما حدد الشروط والضوابط التي يتم فيها تشغيل لأطفال والأعمال والمهن والصناعات المسموح بإلحاقه بها وعدد ساعات العمل التي لا تجاوز 6 ساعات يوميًا.