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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ أشارت مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى تحسن الإقبال على المخاطرة بالرغم من ظهور علامات جديدة على معاناة الاقتصاد الصيني.

 

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وقال تجار إن البنوك الصينية المملوكة للدولة عمدت إلى بيع الدولار؛ ما ساعد اليوان على الصعود من أدنى مستوياته في شهر حتى مع دخول البلاد في مرحلة انكماش في الأسعار.

وأشار تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر الصرف عند مستوى أقوى من المتوقع يبلغ 7.1588 للدولار قبل الفتح إلى عدم ارتياحه إزاء تراجع اليوان في الفترة الماضية.

وساعد ذلك أيضًا الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والجنيه الإسترليني و4 عملات رئيسة أخرى، بنسبة 0.15% إلى 102.37 في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا متخليًا عن بعض مكاسبه التي بلغت 0.47 في المئة في الجلسة الماضية.

وزاد اليورو 0.2% إلى 1.09745 دولار بينما صعد الإسترليني 0.14% إلى 1.2766 دولار.

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