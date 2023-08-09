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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 10 معلومات عن سر فقدان وفاء مكي وزنها.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

وفاء مكي
وفاء مكي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي 

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خست كتير .. 10 معلومات عن سر فقدان وفاء مكي وزنها

خضعت الفنانة وفاء مكي مؤخرا لعملية تكميم المعدة، وهو ما جعلها تفقد الكثير من الوزن وتظهر بلوك جديد ومختلف

 

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

الكثير منا يعشق تناول الفطر البري، وقد شددت وزارة الصحة الأسترالية، على عدم قطف وتناول الفطر ما لم يكن الشخص خبيرا بأنواعه

 

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

قال الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،انه لم تثبت أي دراسات عن وجود أضرار عند تناول البيض المسلوق قبل النوم ، بل يُنصح بتناوله كوجبة خفيفة قبل النوم لتمنح الشعور بالشبع.

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