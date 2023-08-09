نشرة المرأة والصحة.. 10 معلومات عن سر فقدان وفاء مكي وزنها.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

خضعت الفنانة وفاء مكي مؤخرا لعملية تكميم المعدة، وهو ما جعلها تفقد الكثير من الوزن وتظهر بلوك جديد ومختلف

الكثير منا يعشق تناول الفطر البري، وقد شددت وزارة الصحة الأسترالية، على عدم قطف وتناول الفطر ما لم يكن الشخص خبيرا بأنواعه

قال الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،انه لم تثبت أي دراسات عن وجود أضرار عند تناول البيض المسلوق قبل النوم ، بل يُنصح بتناوله كوجبة خفيفة قبل النوم لتمنح الشعور بالشبع.