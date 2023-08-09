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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

180 يورو.. الجارديان تحذر البريطانيين المسافرين إلى فرنسا من غرامات «الهواء النظيف»

صدى البلد

سلط تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الأربعاء، الضوء على تذكرة السائقين البريطانيين الذين يستقلون سياراتهم عبر القناة الإنجليزية إلى فرنسا هذا الصيف بأنهم سيحتاجون إلى عرض ملصق “الهواء النظيف” إذا كانوا يخططون لدخول إحدى المدن العديدة، وإلا سيواجهون غرامة تصل إلى 180 يورو.

تشتهر فرنسا بأكثر من 12 منطقة، بما في ذلك باريس والعديد من المدن الأخرى بأنها الوجهة المفضلة للسياح في بريطانيا.

وحذر مركز الأنشطة الإقليمية في بريطانيا جميع السيارات والدراجات النارية التي تدخل مثل هذه المناطق عبر القناة - حتى تلك القادمة من الخارج - بحاجة إلى عرض ملصق يسمى Crit’Air vignette، يشير إلى انبعاثات سياراتهم.

وأكد أن السائقين بحاجة للتقدم عبر الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية قبل مغادرتهم بريطانيا، لأن الملصقات غير متوفرة محليًا.

وقال مركز الأنشطة الإقليمية إن المسافرين يحتاجون أيضًا إلى أن يدركوا أنهم قد يواجهون قيودًا على الوقت الذي يمكنهم فيه القيادة إلى المدن، اعتمادًا على انبعاثات سياراتهم.

وهناك ست فئات في نظام Crit’Air المصغر، من الأخضر لأنظف المركبات إلى الرمادي الداكن للأقذر. 

والشهادة التي تتلقاها تتعلق بمعايير الانبعاثات الأوروبية للسيارة، وحتى أولئك الذين لديهم سيارة كهربائية 100% يحتاجون إلى عرض الملصق.

بينما يخاطر السائقون المتجهون إلى باريس وروين وستراسبورج وتولوز ومونبلييه وليون وبوردو وجرينوبل والعديد من المدن الأخرى، بدفع غرامة إذا لم يظهروا الملصق علي سياراتهم.

يتم إصدار الغرامات البالغة 68 يورو من قبل ضباط الشرطة المحليين في فرنسا، ولكن سيبدأ استخدام الكاميرا في العام المقبل، ما يعني أن الحد الأقصى للغرامات سيرتفع إلى مبلغ 750 يورو.

وفي الوقت نفسه، يُنصح السائقون الذين يزورون مدنًا في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وسويسرا، أيضًا بالتحقق مما إذا كانوا قد تأثروا بأي مناطق منخفضة الانبعاثات قبل الشروع في رحلاتهم.

فرنسا الجارديان غرامة الهواء النظيف بريطانيا

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