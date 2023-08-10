عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يصعب عليا صلاة قيام الليل لطبيعة عملى فماذا أفعل؟

صدى البلد

قيام الليل من أعظم الطاعات عند الله تعالى وهى كنز عظيم لمن أدركها ولكن هناك من يغلبه النوم لكثرة العمل والمشقة طوال اليوم، ويتسأل الكثير ماذا يفعلون فى صلاة قيام الليل إذا صعب أدائها لطبيعة عملهم.

ماذا أفعل إذا صعب علي صلاة قيام الليل لطبيعة عملى ؟

أن الله تعالى قد يفتح أبواب الخير لطالبه على أي وضع، ومن صعب عليه قيام الليل بالصلاة فإن عليه أن يغتنم ما يسره الله تعالى في ذلك الشأن.

1-  أن يقرأ المسلم كل ليلة مائة آية من القرآن الكريم، عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة )، أقل ما يخرج المسلم من الغفلة أن يقرأ كل ليلة عشر أيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ).

2- قراءة سورة الملك كل ليلة لأنها تمنع عن قارئها كل ليلة عذاب القبر.

3- قراءة آية الكرسي لأنها تحفظ المسلم من الشياطين.

4- قراءة سورة ( الكافرون ) لأنها براءة من الشرك.

لو بتمر بأي هم أو كرب.. ردد 3 أذكار يهونها الله عليك

كلمة واحدة حصني بها طفلك من الحسد.. الأزهر للفتوى يكشف عنها

دعاء المعجزات .. يجرّ إليك الخير جرًا ردّده دائمًا

سورة صغيرة من قرأها 4 مرات فكأنما ختم القرآن كله


ما جزاء من نوى صلاة قيام الليل وغلبه النوم؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ينوى صلاة قيام الليل فى الثلث الأخير من الليل، ونام ولم يستيقظ قبل صلاة الفجر؛ فإن الله تعالى سيجزيه ثوابًا على نيته حتى وإن لم يصلِ.

واستشهد ممدوح، - بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلبه عنها نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة».

ماذا أفعل إذا صعب علي صلاة قيام الليل لطبيعة عملى ما جزاء من نوى صلاة قيام الليل وغلبه النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

ميدو يعلن مفاجأة : أدعم مجلس الزمالك في هذه الحالة

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

ترشيحاتنا

بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

‏مدمن يعتدي على شقيقته بالضرب بعدما رفضت إعطائه أموالا لشراء المخدرات

ارتفاع درجات الحرارة أول ظاهرة للتغيرات المناخية

حزب رئيس النيجر المعزول يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذه

لبنان.. أهالي الكحالة يقرعون أجراس الكنائس لاستمرار التجمع بالقرب من مار أنطونيوس

نداء عاجل من حزب رئيس النيجر للمجتمع الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ