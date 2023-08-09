برلمانية: أفواج سياحية ضخمة قادمة من الهند لزيارة مصر الفترة المقبلة

أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعلاقات التاريخية بين مصر والهند وسعى البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والسياحية.

تبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن الهند ومصر يسعيان لزيادة حركة التجارة البينية خلال الفترة المقبلة ليسجل التبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى قرابة 12 مليار دولار، في ظل تأكيد الحكومتين على العمل على إزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وتنويع التجارة بين البلدين.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على العمل في مصر من خلال التمتع بالحوافز المقدمة إليهم لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الفترة المقبلة سوف تشهد قدوم أفواج كبيرة من السائحين فى الهند الى زيارة مصر وذلك ضمن خطة البلدين للتعاون المشترك مما يزيد من إيرادات السياحة فى مصر".