قال فيتالي جانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خاركوف، إن القوات الروسية تدفع وتطرد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف الشرقية.

وفي 8 أغسطس، قال جانتشيف إن القوات الروسية سيطرت على خمسة مراكز سكانية في منطقة خاركوف خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف: "يشمل هذا قرى ياغودنوي وزاتشنوي ونوفايا تاراسوفكا وأورليانكا ونيكولايفكا، وتقع هذه التجمعات السكانية في الجزء الشرقي من مقاطعة كوبيانسكي الأقرب بالفعل من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبالتالي ، فإن قواتنا المسلحة في خط المواجهة تدفع بالخصم وتطرده الى الوراء بمواقع مختلفة تماما".

وشدد جانتشيف على أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة في هذا المحور.