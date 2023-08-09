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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيًا خطيرا في منطقة خاركوف

القوات الروسية
القوات الروسية

قال فيتالي جانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خاركوف، إن القوات الروسية تدفع وتطرد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف الشرقية.

وفي 8 أغسطس، قال جانتشيف إن القوات الروسية سيطرت على خمسة مراكز سكانية في منطقة خاركوف خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف: "يشمل هذا قرى ياغودنوي وزاتشنوي ونوفايا تاراسوفكا وأورليانكا ونيكولايفكا، وتقع هذه التجمعات السكانية في الجزء الشرقي من مقاطعة كوبيانسكي الأقرب بالفعل من جمهورية لوغانسك الشعبية، وبالتالي ، فإن قواتنا المسلحة في خط المواجهة تدفع بالخصم وتطرده الى الوراء بمواقع مختلفة تماما".

وشدد جانتشيف على أن القوات الروسية تتقدم بسرعة كبيرة في هذا المحور.

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