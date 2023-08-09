سنقف بالمرصاد.. بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن المستشفيات الخاصة

أصدرت وزارة الصحة بيان عاجل نقلته وسائل إعلام محلية، وذلك بشأن المستشفيات الخاصة بالمملكة.

وجاء في بيان الصحة السعودية :"سنقف ميدانيًا على المنشآت الصحية الخاصة لرصد العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة، خاصةً مخالفات تجاوز نسبة عمليات التوليد القيصري دون وجود سبب علمي، وزيادة ممارسة الطلق الصناعي بلا مبرر طبي حقيقي".

وكان قد منح وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، اليوم الثلاثاء، مدراء التعليم 63 صلاحية، أبرزها الإبعاد الفوري عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس، وتعليق أنشطة المدارس الخاصة والدولية المخالفة لوسائل الأمن والسلامة، والموافقة على تطبيق آلية العمل المرنة.

وحسب موقع “أخبار 24”، تضمنت الصلاحيات التي منحها وزير التعليم لمدراء إدارات التعليم في المناطق والمحافظات قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر، لمن أكمل 25 سنة في الخدمة فأكثر، لمن هم في وظائف تربوية وإدارية دون الثالثة عشرة، والموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد خلال العام الدراسي، واستدعت مصلحة العمل تمديد خدمته في موعد لا يتجاوز بداية الإجازة الصيفية

