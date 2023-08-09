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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 33

صدى البلد

   يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا  الخميس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على كافة الانحاء .
ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .
بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية
شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 34 25
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 36 24
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 25
السلوم 32 24
سيوة 36 23
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 40 30
شلاتين 40 31
حلايب 37 30
أبو رماد 38 30 
رأس حدربة 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 37 23
أسيوط 39 25
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 29
أسوان 43 29
الوادى الجديد 45 30
أبوسمبل 43 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 44 33
المدينة 44 32 
الرياض 45 29
المنامة 41 34
أبوظبى 42 34
الدوحة 42 33
الكويت 46 32
دمشق 38 19
بيروت 30 26
عمان 33 19
القدس 32 20
غزة 30 26
بغداد 48 32
مسقط 34 31
صنعاء 30 16
الخرطوم 37 25
طرابلس 30 23
تونس 33 22
الجزائر 33 25
الرباط 30 21
نواكشوط 29 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 35 19
إسطنبول 26 20
إسلام آباد 36 26
نيودلهى 34 27
جاكرتا 33 24
بكين 30 23
كوالالمبور 33 24
طوكيو 34 25
أثينا 32 22
روما 31 18
باريس 27 17
مدريد 39 21
برلين 21 11
لندن 26 17
مونتريال 24 15
موسكو 27 16
نيويورك 28 20
واشنطن 26 20
أديس أبابا 21 13
س.ع 

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