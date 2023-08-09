القنصل العام بالإسكندرية: مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية قوية

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانغ يي قوة العلاقات المصرية الصينية، ووصفها بالعلاقات التاريخية التي تربط بين دولتين لهما تاريخ عريق.

وأضاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - أن مصر دولة كبري وتمتلك موقعا محوريا في العالم العربي وإقيلميا، مؤكدا أن هناك علاقات صداقة قوية تربط بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ .

كما أوضح - في احتفالية حول " الشاي من أجل الوئام" بمقر القنصلية الصينية بالإسكندرية بحضور نائب المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني " شو بين" وعدد من الدبلوماسيين - أن هناك علاقات صداقة وتفاهم تربط بين الشعبين المصري والصيني ، وهناك تقارب في العادات والتقاليد بين الجانبين.

كما أعلن أن هناك 6 وفود صينية رفيعة المستوى ستزور مصر خلال الفترة المقبلة ، لتعزيز التعاون في كافة مجالات التعاون خاصة الثقافية والأكاديمية، وقال إن هناك برامج تعاون مع جامعة الإسكندرية ، حيث سيتم تأسيس معهد لتعليم اللغة الصينية وقسم للتعليم الفني ، كما سيقام تعاون مع جامعة فاروس في مجال تعليم اللغة الصينية .

وقال إن هناك 6 وفود صينية رفيعة المستوى ستزور الإسكندرية لتعزيز التعاون في كافة المجالات، موضحا أنه سيجري هذا العام الاحتفال بالذكري العاشرة لمبادرة الحزام والطريق في الصين .

