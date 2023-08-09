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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| قيادة المركبات ببطء في هذه الأماكن يعرضك للغرامة.. وأهمية استخدام الستائر في الصيف

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها أغلب المصريين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات بشكل غير معقول ، بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، وعدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المصريين دائما عن سيارات ذات تصميم مميز ومظهر أنيق ، بالإضافة الي احتوائها علي محركات قوية، ومن ضمن هذه السيارات ساوايست DX5  التي تقدم من قبل الصانع الصيني في مصر، وتنتمي DX5   الي فئة السيارات الكروس أوفر الشبابية .

جميع طرازات السيارات الجديدة متوافرة بالسوق المصري، حتي بعد الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي نشبت نتيجة عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة موديل 2024، ومن ضمن السيارات التي توافره بالسوق المصري شيفروليه النقل موديل 2024 .

جميع فئات السيارات الجديدة متاحة للبيع الآن داخل سوق السيارات المصري ، ومنها السيدان و الهاتشباك والكروس وأفر والجيب و التي تعمل بقوة الدفع الرباعي ، بالإضافة إلي أن السوق المصري يتوافر به جميع طرازات السيارات الحديثة موديل 2022 التي يتواجد بها الكثير من التكنولوجيات الحديثة وتظهر بشكل أنيق ومميز ومن ضمن هذه السيارات جيب رينيجيد موديل 2022 .

قانون المرور هو الذى ينظم عمل وتحرك السيارات سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، أن هناك ما يصل الي مليون و 600 ألف مواطن يموتون سنويا بسبب حوادث الطرق، ويتعرض ما يصل الي 30 مليون شخص أخرين للعجز وعدم القدرة علي التحرك نتيجة التعرض لحوادث وتجاوز السرع المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور .

ارتفعت درجات الحرارة خلال الفترة الماضية؛ وذلك نتيجة تغيرات بالأحوال الجوية، ومن هنا يلجأ أصحاب السيارات إلى استخدام واقيات الشمس، وهي ستائر السيارات، وتكون عبارة عن قطعة قماش، أو يتم صناعتها أيضا من مواد أخرى؛ لحماية سائق السيارة وركابها من التعرض لأشعة الشمس .

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سياراتها الجديدة سانتا FE موديل 2024 ، وسيتم رفع النقاب عن طراز سانتا FE الجديد غدا الخميس الموافق 10 أغسطس من الشهر الجاري ، وذلك يعتبر الإعلان العالمي الأول للسيارة ، وتنتمي سانتا FE الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

لادا كابورليه ساوايست DX5 الكروس أوفر شيفروليه النقل 2024 الجديدة مواصفات رينيجيد قيادة السيارة ببطء ستائر السيارات هيونداي تطلق سانتا FE 2024

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