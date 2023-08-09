السفارة السعودية في طهران تبدأ ممارسة نشاطها

صرح "مصدر مطلع" لوكالة الجمهورية الايرانية للانباء (ارنا)، بان سفارة السعودية في طهران بدات نشاطها رسميا منذ 3 ايام.

يأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت في شهر فبراير 2023 بحضور الرئيس الإيراني باستضافة الصين، وصدر البيان الثلاثي (بين طهران وبكين والرياض)، الذي اعقبهما لاستئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

وتجدر الاشارة ايضا، بان السفارة والقنصلية العامة الايرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.

كان سفير إيران المعين لدى السعودية، علي رضا عنايتي، اليوم الإثنين، بأن طهران تسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وجمركية مع المملكة.

وقال عنايتي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران في الخليج سوف يكون مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول.