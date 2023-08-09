عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري يقدم نصائح لحياة سعيدة "بلا نكد" في سنة أولى زواج

نصائح سحريه لسنة
نصائح سحريه لسنة اولي زواج لحياة سعيدة مستقرة

سنة أولي زواج ، تعتبر بالنسبة للزوجين من أصعب مراحل حياتهما الأسرية؛ فهي كالاختبار الصعب إذا تمَّ تجاوزُه بنجاح، سارت الحياة الزوجية بأقل المشاكل والخلافات، وهي مرحلة انتقالية من العزوبية إلى حياة مشتركة مع شريك آخر يشاركه اختياراته وقراراته وهمومه.. لذلك نقدم نصائح سحرية لحياة سعيدة في سنة اولي زواج ..


أكد الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية أن السنة الأولى  من الزواج تتسم بظهور خلافات ومشاكل مفاجئة بشكلٍ غير متوقع وغير محسوب، حتى إن الأزواج أنفسهم يتفاجئون بحجم المشاكل وتداخُلها، والبعض الآخر يقف حيرانًا لا يعرف كيف يتعامل معها.. لكن هناك بعض النصائح لكي يعيش الزوجين حياة سعيدة في سنة اولي زواج منها : -


⁃ إحدى  أهم النقاط إدارة تفاصيل الحياة استقلال الزوجين بمسكن خاص وطريقة المعيشة وطرق الإنفاق والعلاقة بين الأسرة وطريقة الزيارات، وعقد اتفاقات مسبقة في نمط الحياة المتبع.
⁃ عندما تحدث المشكلات والخلاف في وجهات النظر، فقط استمعا لآراء بعضكما البعض، وعندما يغضب أي منكم من الآخر يجب أن يقول له، لا تختزنا المشكلات ظنًا منكما أنه ذلك أفضل، فهذا يُراكم الأمور فتصبح أكبر وأعقد، تخلصا من هذا العبء أولًا بأول، لكن بهدوء دون افتعال مشكلة، بمعنى أن يكون عتاب لا جدال.

⁃ لابد أن يكون هناك تقبل وعدم نقد، ولكن من الممكن لفت النظر لبعض السلوكيات غير المقبولة. 
⁃ وان يحاول كلا منهما التعرف على انطباعات الطرف الآخر المختلفة والتعود عليها والتغيير من السلوكيات غيرالمقبولة في الطرفين،

⁃ يجب أن يتأقلم الأزواج الجدد مع واقع الزواج وحقيقة العلاقة الزوجية التي قد تكون رتيبة ومملة أحياناً وفيها من التحديات والمسؤوليات والهموم أكثر مما فيها من اللهو والمرح، فالتمسُّك بالتوقعات والتصوّرات المسبقة يقود إلى المزيد من توتر بداية الزواج،
⁃ عدم إدخال الحماوات في المشاكل وإقحام رأيهم بين الزوجين واستبعاد الأسرة من معادلة أي مشكلة لعدم اتساع فجوة المشكلة، والتدخل يكون عند الضرورة  فحسب.

⁃ الصراحة والوضوح أساس التعامل بين الزوجين، فعدم التوافق في هذه الأمور قد يؤدي للعديد من المشاكل التي لا تعلن وقد تصبح قنبلة موقوتة تؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية.

⁃ يمكن أن يؤدي تقسيم الأعمال المنزلية بشكل مناسب بين الزوجين حديثي الزواج إلى القضاء على التوتر في منزلك وضمان زواج سعيد، ضعي في اعتبارك أنه من المحتمل أن تضطري إلى إعادة تقييم قائمة مسؤوليات كل شخص من وقت إلى آخر حسب المهام المستجدة ومدى انشغال كل منكما


⁃ في حين أن الخلاف أمر لا مفر منه فإن الطريقة التي نتعامل بها مع الخلاف يمكن أن تحدث فرقا في العلاقة الزوجية، ابذلي قصارى جهدك للحفاظ على موقف بنّاء واحترام متبادل، وأن تكوني على استعداد للتعرف على وجهة نظر زوجك.

سنة أولى زواج حياة صحية مستقرة حياة آسرية حياة زوجية شريك الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من القدس

أسوأ فيضانات منذ 50 عاماً.. النرويج تجلي آلاف السكان بعد غرق المنازل|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة أشرف بن شرقي

قرار عاجل من النيابة الإدارية في حريق ورشة أثاث دمياط

مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

فيديو

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ