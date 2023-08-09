استشاري يقدم نصائح لحياة سعيدة "بلا نكد" في سنة أولى زواج

سنة أولي زواج ، تعتبر بالنسبة للزوجين من أصعب مراحل حياتهما الأسرية؛ فهي كالاختبار الصعب إذا تمَّ تجاوزُه بنجاح، سارت الحياة الزوجية بأقل المشاكل والخلافات، وهي مرحلة انتقالية من العزوبية إلى حياة مشتركة مع شريك آخر يشاركه اختياراته وقراراته وهمومه.. لذلك نقدم نصائح سحرية لحياة سعيدة في سنة اولي زواج ..



أكد الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية أن السنة الأولى من الزواج تتسم بظهور خلافات ومشاكل مفاجئة بشكلٍ غير متوقع وغير محسوب، حتى إن الأزواج أنفسهم يتفاجئون بحجم المشاكل وتداخُلها، والبعض الآخر يقف حيرانًا لا يعرف كيف يتعامل معها.. لكن هناك بعض النصائح لكي يعيش الزوجين حياة سعيدة في سنة اولي زواج منها : -



⁃ إحدى أهم النقاط إدارة تفاصيل الحياة استقلال الزوجين بمسكن خاص وطريقة المعيشة وطرق الإنفاق والعلاقة بين الأسرة وطريقة الزيارات، وعقد اتفاقات مسبقة في نمط الحياة المتبع.

⁃ عندما تحدث المشكلات والخلاف في وجهات النظر، فقط استمعا لآراء بعضكما البعض، وعندما يغضب أي منكم من الآخر يجب أن يقول له، لا تختزنا المشكلات ظنًا منكما أنه ذلك أفضل، فهذا يُراكم الأمور فتصبح أكبر وأعقد، تخلصا من هذا العبء أولًا بأول، لكن بهدوء دون افتعال مشكلة، بمعنى أن يكون عتاب لا جدال.

⁃ لابد أن يكون هناك تقبل وعدم نقد، ولكن من الممكن لفت النظر لبعض السلوكيات غير المقبولة.

⁃ وان يحاول كلا منهما التعرف على انطباعات الطرف الآخر المختلفة والتعود عليها والتغيير من السلوكيات غيرالمقبولة في الطرفين،

⁃ يجب أن يتأقلم الأزواج الجدد مع واقع الزواج وحقيقة العلاقة الزوجية التي قد تكون رتيبة ومملة أحياناً وفيها من التحديات والمسؤوليات والهموم أكثر مما فيها من اللهو والمرح، فالتمسُّك بالتوقعات والتصوّرات المسبقة يقود إلى المزيد من توتر بداية الزواج،

⁃ عدم إدخال الحماوات في المشاكل وإقحام رأيهم بين الزوجين واستبعاد الأسرة من معادلة أي مشكلة لعدم اتساع فجوة المشكلة، والتدخل يكون عند الضرورة فحسب.

⁃ الصراحة والوضوح أساس التعامل بين الزوجين، فعدم التوافق في هذه الأمور قد يؤدي للعديد من المشاكل التي لا تعلن وقد تصبح قنبلة موقوتة تؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية.

⁃ يمكن أن يؤدي تقسيم الأعمال المنزلية بشكل مناسب بين الزوجين حديثي الزواج إلى القضاء على التوتر في منزلك وضمان زواج سعيد، ضعي في اعتبارك أنه من المحتمل أن تضطري إلى إعادة تقييم قائمة مسؤوليات كل شخص من وقت إلى آخر حسب المهام المستجدة ومدى انشغال كل منكما



⁃ في حين أن الخلاف أمر لا مفر منه فإن الطريقة التي نتعامل بها مع الخلاف يمكن أن تحدث فرقا في العلاقة الزوجية، ابذلي قصارى جهدك للحفاظ على موقف بنّاء واحترام متبادل، وأن تكوني على استعداد للتعرف على وجهة نظر زوجك.