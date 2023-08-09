أخبار التوك شو|تفاصيل حملة "هنوصلك" وتحذيرات الأرصاد ومفاجأة أسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية عدة موضوعات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

التضامن تكشف تفاصيل حملة "هنوصلك"



كشف خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل جديدة عن حملة "هنوصلك" والتي أطلقتها الوزارة بالأمس، مشيرا إلى أنها تستهدف استخراج عدد مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بنهاية عام 2023.

خبير تخطيط: خطة شاملة لتطوير مسار منطقة مساجد آل البيت



قال الدكتور عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خبير التخطيط العمرانى: "قبل 10 أعوام من الآن كان هناك إهمال شديد بمنطقة شارع الأشراف وبداية من السيدة عائشة وصولا للسيدة نفيسة".

ارتفاع الأمواج| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا نسبيا في الرياح يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين الـ 1.5 والـ 2.5 متر في العلمين والإسكندرية ومطروح وبلطيم ومستمر حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة: "نتوخى الحذر وعدم التعمق بشكل كبير في البحر المتوسط".

القطاع الديني بالأوقاف: طائفة البهرة تشارك فى تنمية وبناء وعمارة المساجد



قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن طائفة البهرة تشارك فى تنمية وبناء وعمارة المساجد.

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 أغسطس



قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 9- 8-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة



قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 9-8-2023.

كاتب صحفي: مصر حريصة على إعادة المظهر الحضاري للقاهرة التاريخية.. فيديو



قال رفعت فياض، الكاتب الصحفي، إن أعمال التطوير والترميم ليست قاصرة على أضرحة آل البيت فقط وإنما تشمل الأماكن المحيطة بها أيضًا، متابعًا أنه يتم العمل على إعادة القاهرة التاريخية لرونقها الذي كانت عليه.

هيئة الرعاية الصحية: إنشاء تطبيق إلكتروني لإدارة الموارد البشرية



قال الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تعد إحدي الثلاث هيئات المنوطين بقانون ينظم التأمين الصحي الشامل والمشروع الجديد، مشيرا إلى أن العنصر البشري يعتبر العنصر الأساسي فى أى مؤسسة، والرعاية بدأت بالإهتمام بهذا العنصر، بداية من العامل البسيط.