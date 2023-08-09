كارثة وشيكة.. أوكرانيا تستهدف منشأة تخزين الوقود النووي في محطة زابوريجيا

قالت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها.

ونشرت صورة للطائرة المسيرة المزعومة، وهي من طراز “كوادكوبتر”.

وفي وقت سابق، قال المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، إن الجيش الأوكراني ألقى باحتياطياته في المعركة في زابوريجيا، لكنه فقد السيطرة في الجزء الشمالي الغربي من نهر دونباس.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال بيل: "زابوريجيا هي المكان الذي ركزت فيه القوات المسلحة الأوكرانية جهودها الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن حتى هناك من الصعب عليهم إحراز تقدم”.

وأضاف: “تمثل حقول الألغام عقبة كبيرة. لقد ألقوا الاحتياطيات الرئيسية هناك، لكن هذا لم يساعد في ذلك. تحقيق النتائج. بالنسبة لهم، فإن الوضع هناك الآن صعب للغاية”.