عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة وشيكة.. ذعر في أمريكا وأوروبا بسبب قرار بوتين المنتظر

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الإعلامي الأمريكي، كلايتون موريس، إن أوروبا والولايات المتحدة مرعوبتان من قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التأثير على اقتصاداتهما.

وقال موريس: "الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على إمدادات اليورانيوم من روسيا.. يمكن لـ بوتين حرفيا أن يدمر الاقتصاد الأمريكي”.

وأضاف: “تشهد صناعة الطاقة النووية في أوروبا نفس الاعتماد القوي”، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة تتلقى أكثر من نصف اليورانيوم من روسيا، على الرغم من أي عقوبات.

وقال موريس: "لقد أزالوا اليورانيوم من هذه القائمة.. كم هو جميل! قرروا فرض العقوبات على كل شيء باستثناء اليورانيوم، لأننا نحتاجه حقًا".

الوضع خطير.. روسيا تعلن إرسال تعزيزات عسكرية للحدود مع بولندا

محلل في المخابرات الأمريكية يكشف مفاجأة عن تدمير روسيا لسلاح أوكراني

وأشار إلى أن الوضع في النيجر أفسد بشكل خطير فرص الولايات المتحدة وأوروبا، لأنهم كانوا يعتمدون على المعادن من هذا البلد.

اوروبا الولايات المتحدة بوتين أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

موضوعات متعلقة

تدمرت كافة معداتها.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على زابوروجيا

بشأن العلاقات الاقتصادية مع مصر.. اجتماع عاجل لسفير أنقرة بالقاهرة ونائب الرئيس التركي

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيًا خطيرا في منطقة خاركوف

روسيا تمنع 5 صينيين من دخول البلاد.. هل يتعكر صفو الصداقة؟

بيان عاجل من روسيا بشأن احتمالات الحرب بين دول إيكواس والنيجر

بشأن التصالح مع أردوغان وعودة اللاجئين.. تصريحات عاجلة للرئيس السوري

ترقب شديد.. باكستان على بعد خطوة من قرار تاريخي بحل البرلمان| تفاصيل

صحف الكويت| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة.. خطر قادم بسبب ارتفاع استهلاك وهدر المياه

ترشيحاتنا

%50 تخفيضات .. التموين : 1000 محل مشترك في الأوكازيون الصيفي| فيديو

تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض

قرار عاجل بموعد محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل داخل حفرة بعيادته

الصحة: مذكرة تفاهم مع مركز "جوستاف روسي" الفرنسي لتحسين خدمات علاج الأورام

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ