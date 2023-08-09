كارثة وشيكة.. ذعر في أمريكا وأوروبا بسبب قرار بوتين المنتظر

قال الإعلامي الأمريكي، كلايتون موريس، إن أوروبا والولايات المتحدة مرعوبتان من قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التأثير على اقتصاداتهما.

وقال موريس: "الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على إمدادات اليورانيوم من روسيا.. يمكن لـ بوتين حرفيا أن يدمر الاقتصاد الأمريكي”.

وأضاف: “تشهد صناعة الطاقة النووية في أوروبا نفس الاعتماد القوي”، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة تتلقى أكثر من نصف اليورانيوم من روسيا، على الرغم من أي عقوبات.

وقال موريس: "لقد أزالوا اليورانيوم من هذه القائمة.. كم هو جميل! قرروا فرض العقوبات على كل شيء باستثناء اليورانيوم، لأننا نحتاجه حقًا".

وأشار إلى أن الوضع في النيجر أفسد بشكل خطير فرص الولايات المتحدة وأوروبا، لأنهم كانوا يعتمدون على المعادن من هذا البلد.