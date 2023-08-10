بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

علاقة المشاهير بمعجبينهم بالرغم من انها في ظاهرها إيجابية وشيء يدعو للسعادة للطرفين إلا أنه في بعض الأحيان قد تتحول إلى أزمة لدى الفنان عندما يتعدى المعجب على خصوصية أحد المشاهيرويقابلها الفنان بعنف ورد فعل صادم.

المشاهير ومجانينهم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو للمطرب تامر عاشور من إحدى حفلاته الغنائية.

وظهر تامر عاشور فى الفيديو وهو يقوم بتعنيف أحد المتواجدين خلف الكواليس، أثناء صعوده على المسرح، حيث حاول هذا الشاب أن يمسك يد تامر عاشور إلا أن الأخير انفعل بشدة مما جعل "حراس المكان" يصطحبوا تامر بعيدا للصعود على المسرح.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.