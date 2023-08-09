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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر 15 ألف طن من الحبوب.. تركيا تعلن أول وفاة جراء انفجار ميناء ديرينجي

تركيا
تركيا

قال طاهر بويوكاكين، رئيس بلدية قوجالي التركية، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع بالقرب من ميناء ديرينجي التجاري التركي أودى بأول حالة وفاة بعد نقل شخص إلى المستشفى بعد وفاة الانفجار.

وكتب بويوكاكين على موقع “إكس”، المعروف سابقًا باسم تويتر: “أعبر عن تعازيّ لأسرة الفقيد أكرم كالكان الذي نُقل إلى المستشفى بعد الانفجار في صوامع الحبوب التركية”.

في غضون ذلك، قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، إن الانفجار لن يهدد الأمن الغذائي للبلاد.

وأضاف: “هناك العديد من التكهنات من قبل أولئك الذين ليسوا خبراء في هذا المجال. لقد تضرر خمسة عشر ألف طن من المواد الغذائية بسبب الانفجار. في تركيا، حيث يتم إنتاج 22 مليون طن من المواد الغذائية، يزعم أن هذا سيشكل تهديدًا لنا”.

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وضرب انفجار مدينة ساحلية بغرب تركيا، يوم الإثنين، وألحق أضرارا بالمصاعد لحظة تحميل سفينة بالحبوب وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

قوجالي ميناء ديرينجي تركيا

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