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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السلة يستدعي ثلاثي الزمالك استعدادا لكأس العالم

صدى البلد

استدعى روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 3 لاعبين من الفريق الأول بنادي الزمالك، للانتظام في معسكر الفراعنة بالإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من، عمر هشام ووليد عبدالجواد وخالد عبدالناصر.


تقام بطولة كأس العالم في الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك، أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا مساعدًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

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