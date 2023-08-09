تفاصيل زيارة وفد نادي الشارقة الإماراتي إلى الأهلي

قام وفد نادي الشارقة الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس بزيارة النادي الأهلي، على هامش زيارة فريق التايكوندو للقاهرة؛ لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية.

كان في استقبال الوفد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الادارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

وضم الوقد الإماراتي كلا من عبيد العسم، عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة التدريب، وأسامة محمد الرديني، السكرتير الفني للتايكواندو، وعلي علوي المدير الفني للتايكواندو بالنادي.

ورحب الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة بأعضاء الوفد الإماراتي، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين النادي الأهلي ومختلف الأندية الشقيقة في الإمارات ونادي الشارقة على وجه الخصوص.

وقام لاعبو فريق الشارقة بجولة في مقر الجزيرة تفقدوا خلالها دولاب البطولات وملعب مختار التتش والنصب التذكاري وصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور مهند مجدي والدكتور سعد شلبي درع وعلم النادي للوفد الإماراتي الذي قدم بدوره درع ناديه إلى النادي الأهلي.