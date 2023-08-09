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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العوضي يجتمع مع الإسباني مونزو قبل تسلمه العمل رسمياً بالأهلي

صدى البلد

عقد  خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، جلسة مع الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» الذي وصل الى القاهرة خلال الساعات الماضية، قبل تسلم مهام عمله في قيادة الفريق بالموسم الجديد.
وشرح العوضي خلال الجلسة مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة الطائرة استراتيجية العمل بالنادي، والأهداف التي يتطلع الفريق إلى تحقيقها خلال الموسم الجديد، والمنافسة من أجل الفوز بكل البطولات، مشددا على ثقة مسئولي النادي في قدرات الجهاز الفني والتأكيد على الدعم الكامل للفريق من أجل تحقيق أهدافه.
واطمأن المدرب الإسباني من العوضي على كافة الترتيبات الخاصة بخطة الاستعداد للموسم الجديد، ثم  قام المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة بجولة في النادي شهدت عقد جلسة مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، قبل تفقد دولاب البطولات وحمام السباحة والجيم.

 

خالد العوضي النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الإسباني فرناندو مونزو القاهرة الكرة الطائرة

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