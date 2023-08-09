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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصير كييف.. كيف تلعب أوكرانيا دورا حاسما في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024؟

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إنه من المحتمل أن تلعب أوكرانيا دورًا رئيسيًا في تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث سيحدد من سيفوز بها نتيجة الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه “مثلما من المرجح أن تلعب أوكرانيا دورًا رئيسيًا في من سيفوز في الانتخابات الرئاسية، يمكن أن تكون انتخابات 2024 أيضًا عاملاً حاسماً في نتيجة النزاع المسلح في كييف”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يأملان في تحقيق نتيجة معينة في عام 2024.

وأضافت: "يراقب القادة في أوروبا أيضًا الانتخابات عن كثب لمعرفة ما إذا كان لديهم شريك في الولايات المتحدة في عهد بايدن، أو صديق محلف في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو مرشح آخر في منصب مشابه لترامب من الولايات المتحدة. الحزب الجمهوري، ولا يخفى على من يتجذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

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وأظهرت استطلاعات الرأي أن الاتجاهات الانعزالية التي تميز ترامب وحاكم فلوريدا ديسانتس تحظى بشعبية بين الناخبين الجمهوريين.

أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمريكا ترامب بايدن

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