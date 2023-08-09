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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: أنا ممنوع من دخول نادي الزمالك ولا أعرف السبب

هشام يكن
هشام يكن

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات هشام يكن نجم الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب مجدي عبد الغني:هشام يكن - نجم الزمالك السابق لـ ملعب الشمس : أنا ممنوع من دخول نادي الزمالك ولا أعرف السبب!!".

 

ويبدو أن نادي الزمالك أصبح على موعد دائم مع الأزمات، بعدما شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، هجومًا ناريًا على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، بعدما قاد حملة للتمرد في الفترة الأخيرة.

 

نشر شيكابالا عبر حسابه علي إنستجرام، صورة له أثناء قضاء عطلته الصيفية بابتسامة عريضة رفقة الجماهير، نالت إعجاب متابعيه.

وخرج مرتضى منصور مهاجما شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.

قال مرتضى منصور، إن شيكابالا رفض الحضور في الجلسة التي دعا لها رئيس الزمالك المعزول بسبب المستحقات المتأخرة، ورفض النزول إلى التدريب.

الكابتن هشام يكن الزمالك مجدي عبد الغني

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