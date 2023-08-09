اختفاء فتاة في ظروف غامضة عن منزل أسرتها بطنطا

شهدت قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بسبب شيوع أنباء اختفاء الفتاة "مي سعيد" صاحبة العقد الثاني عن احضان أسرته خلال الأيام الماضية .



وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبهه جنائية في اختفاءها من عدمه وإعادتها سالمة إلي احضان أفراد أسرتها.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بتحرير محضر رقم 10234 اداري المركز من المدعو سعيد احمد محمد 54 سنة يفيد باختفاء ابنته "مي" في ظروف غامضة عن احضان أفراد الأسرة حال خروجها من أبواب المنزل للعمل دون عودتها خلال 48 ساعة الماضية.



كما اوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طنطا للتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.