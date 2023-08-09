العثور على جثة سيدة بمياه ترعة في ظروف غامضة

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة سيدة بمياه الترعة المارة بالمنطقة، علي الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقلها الي مشرحة مستشفي زفتي العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كوبري العشرة بمدينة زفتي، بالعثور علي سيدة في العقد الخامس من عمرها بمياه الترعة المارة بالمنطقة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها الي مستشفي زفتي العام، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ الكاميرات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.