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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع شروط للحصول على المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ،شروط الحصول على المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة والتى حصلت عليها بالتنسيق مع عدد من الجامعات الخاصة لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع ٨٠% فأكثر، ولطلاب شعبة الرياضيات الحاصلين على مجموع ٧٥ % فأكثر.

وشملت أهم شروط الحصول على المنحة أن يجتاز الطالب اختبار القبول وأن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية، وألا يكون الطالب تم قبوله ضمن تنسيق المرحلة الأولى بإحدى كليات الطب البشرى أو طب الأسنان أو العلاج الطبيعى أو الصيدلة أو الهندسة.

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