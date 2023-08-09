دخل في الغميق.. ناقد رياضي: فتوح يرغب في فسخ تعاقده مع الزمالك

أعلن الناقد الرياضي شادي عيسى عن وجود أزمات داخل نادي الزمالك بسبب تأخر المستحقات للاعبين.

ونشر شادي من خلال حسابه الشخصي تويتر: "أحمد فتوح لديه رغبة في فسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب تأخر مستحقاته التي وصلت إلى 8 ملايين".

وكتب شادي قائلا: "الزمالك دخل ف الغميق وهو لسه ع الشاطئ..".

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورت: مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة في السعودية من أجل التجديد لأحمد فتوح، واللاعب رحب جدا، فيه خلاف اللاعب اتكلم عن مقدم التعاقد والمستحقات السابقة.

وتابع: “فتوح قالهم عايز أكون زي اللاعبين الكبار المتواجدين في الفريق وأنه لا يوجد أي أزمة نهائي ولكن ما زال الأمر شد وجذب بين الطرفين فيه كلام ولكن لا يوجد توقيع للاعب حتى الآن”.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد دون العودة لإدارة الأبيض.

وكان مرتضي منصور أعلن أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي، على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة.