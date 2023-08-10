شجاعة وبسالة.. سائق أتوبيس سياحى فى الغردقة ينقذ الركاب قبل اشتعال النيران|تفاصيل

في يوم حار صيفي، وبينما كانت رحلة سياحية قادمة الى مدينة الغردقة، حدثت حادثة غير عادية تكشف عن شجاعة وبسالة سائق الأتوبيس السياحي، السيد محمود مبارك، الذي بلغ من العمر قرابة 60 عامًا، فقد تعطل الدبل الخلفي للأتوبيس في الجو الملتهب، وبسبب الحرارة الشديدة اشتعلت النيران في الجزء الخلفي من الأتوبيس الذي كان يحمل 32 راكبًا أجنبيًا.

ما جعل هذه الحادثة استثنائية هو تصرف البطل السائق محمود مبارك، الذي أظهر مهاراته المهنية وتوجهه السريع في مواجهة الوضع الطارئ، بدلاً من التوقف على الفور، نظر السائق بانتباه دائم إلى المرايات طوال الطريق، مما سمح له بملاحظة الوضع والتصرف بفعالية.

عندما أدرك مبارك خطورة الوضع، اتخذ قرارًا سريعًا بإيقاف الأتوبيس في مكان آمن خارج الطريق، وتحديداً في مدخل الكمين الجنوبي للغردقة، هذا القرار الحاسم أظهر تفكيره السريع والدقيق في مواجهة الموقف الطارئ.

محمود مبارك فتح أبواب الأتوبيس الخلفية والأمامية بسرعة، مما سمح للركاب بالنزول بأمان من الحافة الخلفية المشتعلة، وعلى الرغم من تصاعد الدخان الكثيف واشتعال اللهب، لم يتردد في فتح مخازن الحقائب ومساعدة الركاب في إخراج ممتلكاتهم، وذلك دون مساعدة من أحد.

تصرف السائق البطل لاقى إعجاب واحترام الجميع، حيث كانوا يشهدون على شجاعته رغم عدم ملاحظتها من خلال صور وفيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما تم نقله لتلقي الإسعاف والعلاج بسبب الدخان الكثيف، لم يتردد في العودة للإدلاء بشهادته أمام وكيل النائب العام.