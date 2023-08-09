تحرير 66 محضر غش تجاري في حملة أمنية مكبرة بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة لمكافحة الغش والتدليس وحماية المستهلك.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦٦ محضر مخالفة للقوانين والقرارات التموينية ..منها ضبط تقليد علامة تجاريه مملوكه للغير بأحد المطاعم بمدينة دمياط الجديدة ( بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية وقانون العلامات والبيانات التجاريه ) وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم ضبط ٣ محاضر مخالفة بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة السجائر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. والسير فى إجراءات الغلق الإدارى للمحل، مع ٥ محضر لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول بالمخالفة للقانون ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ .

كما تم تحرير ٢ محضر ضد بدالين تموينين لعدم الاعلان عن كميات واسعار المقررات التموينية للفرد عن الشهر الجارى وعدد ٣٦ محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بالمحلات العامه وعدد ١٩ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية.

وبمناسبة بداية الأوكازيون الصيفى من اليوم ٧/٨/٢٠٢٣ فقد تم التصريح لعدد ١٢ محل بالإشتراك فى الأوكازيون( ٣ قطاع عام + ٩ قطاع خاص ).