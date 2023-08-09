عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 66 محضر غش تجاري في حملة أمنية مكبرة بدمياط

محضر تموينى
محضر تموينى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة لمكافحة الغش والتدليس وحماية المستهلك.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦٦ محضر مخالفة للقوانين والقرارات التموينية ..منها ضبط تقليد علامة تجاريه مملوكه للغير بأحد المطاعم بمدينة دمياط الجديدة ( بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية وقانون العلامات والبيانات التجاريه ) وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم ضبط ٣ محاضر مخالفة بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة السجائر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. والسير فى إجراءات الغلق الإدارى للمحل، مع ٥ محضر لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول بالمخالفة للقانون ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧  .

كما تم تحرير ٢ محضر ضد بدالين تموينين لعدم الاعلان عن كميات واسعار المقررات التموينية للفرد  عن الشهر الجارى  وعدد ٣٦ محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بالمحلات العامه  وعدد ١٩ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية.
وبمناسبة بداية الأوكازيون الصيفى من اليوم ٧/٨/٢٠٢٣ فقد تم التصريح لعدد ١٢ محل بالإشتراك فى الأوكازيون( ٣ قطاع عام + ٩ قطاع خاص ).

رئيس جامعة دمياط يشارك باجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

دمياط الإشتراطات الصحية التموين والتجارة الداخلية الدراسات العليا والبحوث السعر الرسمي التموين والتجارة التجارة الداخلية النيابة العامة حماية المستهلك دمياط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جامعة دمياط تشارك في مؤتمر التميز بالبحث العلمي

رئيس جامعة دمياط يشارك باجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

محافظ دمياط: الالتزام بالمواصفات والمعايير بمبنى الوحدة المحلية بعزبة البرج

توزيع 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

السيطرة على حريق بورشة أثاث و7 شقق سكنية بغيط النصارى بدمياط

شاهد.. مباريات الأسبوع الثالث من دورى مراكز الشباب بدمياط

ميناء دمياط يستضيف الحملة القومية 100 يوم صحة

لجنة من الصحة لمتابعه انضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية بمستشفى فارسكور

ترشيحاتنا

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

برعاية فرنسية| «دعم صحة المرأة»: طفرة كبيرة في علاج مرضى الأورام بمصر

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ