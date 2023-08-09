تعليق ضاحي خلفان على ظهور محمد بن زايد بين الناس في مصر| فيديو

ظهر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين في مصر بين الناس دون حراسة، يوم الجمعة الماضي 4 أغسطس.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، وكتب على حسابه في منصة "إكس": "كثيرون استغربوا من وجود الشيخ محمد بن زايد في العلمين، وهو يخالط الناس دون حراسة، كتفا بكتف، ويلتقط معهم الصور التذكارية".

وأضاف ضاحي خلفان: "لا تستغربوا، هذا وريث زايد.. إذا لم يكن ابن زايد بهذا التواضع، فمن يكون؟؟؟".

وأكمل ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي: "هم هكذا أبناء زايد، أخيار من سلالة أخيار.. أبو خالد رمز للإنسانية والتسامح والوفاء".

ظهور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بين الناس في الساحل الشمالي

وكان رئيس الامارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظهر في وقت سابق (يوم الجمعة الماضي 4 أغسطس) خلال زيارته إلى الساحل الشمالي في مصر بين عامة الناس دون حراسة، ما أثار تفاعلا كبيرا، ونشر عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديو لـ"ابن زايد" وهو يلتقط مجموعة من الصور مع المصريين.

وظهر الشيخ محمد بن زايد مبتسما وسعيدا وهو يلتقط الصور بين المواطنين.