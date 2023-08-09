كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول تجدد مشكلة كل عام والتي تتعلق أحيانا بارتفاع تكاليف المدارس الخاصة أو تكاليف المستلزمات المدرسية أو الدروس الخصوصية، وكانت أخر الأزمات هي أزمة الكتب المدرسية الخارجية، التي يستعين بها الطلبة لزيادة التحصيل وتقوية مهاراتهم.

واستنكر عدد كبير من أولياء الأمور على السوشيال ميديا، ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، حيث تصدر "كتاب الأضواء" موقع التدوينات القصير تويتر، بعد مزاعم عن وصول سعر كتاب الأضواء للغة العربية "ثانوية عامة" إلى 670 جنيها، وكتاب الامتحان إلى 500 جنيه.

وحول ارتفاع الكتب الخارجية، قال أحد المعلمين أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب يقومون برفع أسعار الكتب، ليحققوا العديد من المكاسب، وارجع البعض الآخر هذ الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الورق، خاصة أن مصر دولة مستوردة للورق، وهناك أزمة تتعلق الاستيراد من الخارج بسبب فارق العملة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو