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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال حضورها حفل تخرج طالبات العلوم الصحية.. سفيرة البحرين: فخورة بأن تكون الأولى من مملكتنا الغالية

سفيرة البحرين تحضر
سفيرة البحرين تحضر حفل التخرج

أشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لدى حضورها حفل التخرج الذي أقامته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدار الأوبرا بالجامعة، لطلبة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض، بالمستوى المتميز للطلاب البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية. 

وأعربت السفيرة فوزية زينل عبر حسابها على موقع "إنستجرام" عن فخرها واعتزازها بأن تحتل إحدى الطالبات البحرينيات المركز الأول على مستوى خريجي طلبة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من طلاب العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، قائلة: "سعدت بمشاركتي حفل التخرج الذي أقامته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدار الأوبرا بالجامعة، لطلبة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض من طلاب العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وكلي فخر واعتزاز بأن تكون الأولى على الدفعة من مملكتنا الغالية، نبارك لجميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم".

الجدير ذكره، أن الطالبة البحرينية زهراء عبد الأمير السندي احتلت المركز الأول على خريجي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وضمت الدفعة من الطالبات البحرينيات كل من الطالبة منار نادر محمد علي، والطالبة نور صلاح الصياد، والطالبة زينب عيسى سلمان، والطالبة زينب عبدالصادق الوني.

كما شهدت الجامعة في وقت لاحق تخرج عدد من الطالبات البحرينيات في كلية طب الأسنان، وهن الطالبة آية جعفر أحمد، والطالبة لؤلؤة محمد شافي، والطالبة ولاء وليد حسن، والطالبة علا محمد عيسى.

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