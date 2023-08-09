بدون كهرباء أو ماء.. أمريكا تعلق على معاناة رئيس النيجر في مقر احتجازه

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن سلامة رئيس النيجر المخلوع والمحتجز محمد بازوم، بعد أن قال حزب بازوم إنه وعائلته محتجزون في ظل ظروف "قاسية" و"غير إنسانية".

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر للصحفيين إن واشنطن ليس لديها سبب لمعارضة التقارير المتعلقة بظروف احتجاز بازوم، حيث لا يملك المياه أو الكهرباء أو حتى الوصول إلى سلع طازجة أو أطباء.

وقال رئيس وزراء النيجر، أومودو محمدو، مؤخرًا إن بازوم محتجز مع زوجته وابنه دون كهرباء أو ماء.

وامتنع ميلر عن تقديم تفاصيل عن مكالمة بلينكين، التي جرت فجر اليوم الأربعاء مع رئيس النيجر محمد بازوم.

لكنه قال إن المخاوف الصحية كانت أحد الأسباب التي دفعت فيكتوريا نولاند نائبة بلينكين بالوكالة دون جدوى لرؤية بازوم خلال زيارة غير معلنة يوم الاثنين.

وكان رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم كشف في وقت سابق، تفاصيل ظروف معيشته مع أسرته داخل مقر احتجازه، خلال رسائل نصية اليوم الأربعاء.

وقال بازوم في رسالة إلى شبكة “سي إن إن” الأمريكية إنه "تحول إلى تناول الأرز الجاف والمكرونة"، موضحًا أنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس.

وأشار إلى أنهم حُرموا من أي اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس.

وأضاف رئيس النيجر: "هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء".

وختم بازوم بالقول: "إذا نفد الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئاً إننا نأكل الأرز الجاف والمكرونة".